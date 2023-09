Pil: Malan (Fd’I), Conte e Pd sempre contro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Conte e il Pd sono costantemente contro l'Italia e ora approfittano di una piccola flessione del Pil per attaccare il governo Meloni, che però è forte di sette mesi di crescita. Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. “Come se in quest'ultimo decennio non avesse governato il centrosinistra e nella scorsa legislatura il M5s con Conte per ben due volte premier, quando l'Italia ha accoppiato i peggiori risultati sul Covid e il maggiore tracollo del Pil, che scese del nove per cento. L'Italia – ha sottolineato – paga ancora il buco, 15 miliardi solo quest'anno, causato dal Superbonus”. “Come se non avessero un passato – ha aggiunto – Cinquestelle e Pd puntano il dito contro l'attuale maggioranza dimenticando che il calo che oggi registra l'Istat è fisiologico ed è dovuto alla insensata politica restrittiva della Bce, che loro sempre difendono come qualunque organismo vada contro gli interessi degli italiani”. “Intanto – concluso Malan – l'Italia registra l'aumento del Pil superiore sia a Francia e Germania, dunque prima fra i grandi stati Ue, come certificato dal Fondo monetario internazionale, e il record di occupati che non si verificava da un decennio a questa parte. Insomma, in poco meno di un anno il governo Meloni ha collezionato risultati che nessuno finora aveva raggiunto e che nemmeno il livore anti-italiano di Conte, dei Cinquestelle e del Pd potranno cancellare". (Rin)