Italia-Argentina: Confagricoltura incontra delegazione, punti di convergenza e necessità di reciprocità (2)

- "Ci tengo a parlare molto chiaro - ha concluso il presidente di Confagricoltura - crediamo nella scienza e nella ricerca applicate al nostro settore, tanto da farla inserire nel nostro statuto". L'incontro si è quindi chiuso con la disponibilità reciproca a proseguire il confronto e incentivare gli scambi commerciali tra i due Paesi. L'export italiano verso l'Argentina si attesta a 482,34 milioni di euro, mentre l'import italiano dal Paese è pari a 308,99 milioni. Nel 2022 l'Italia è stata il decimo fornitore mondiale e il 21mo cliente dell'Argentina (dati Osservatorio economico Maeci su base Istat). L'import argentino in Italia è trainato da semi oleosi (11,8 milioni), legumi da granella (16 milioni) e frutta a nocciolo (15,7 milioni). L'export italiano verso l'Argentina, secondo Istat, riguarda gli alberi da frutto, frutti di bosco e frutta in guscio (824.633), ortaggi (552.539), piante da foraggio e altre colture non permanenti (574.797). (Com)