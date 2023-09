Clima: inviato Usa Kerry in Kenya e in Romania dal 4 al 7 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato della Casa Bianca per il clima, John Kerry, si recherà in Kenya e in Romania dal 4 al 7 settembre. Il diplomatico statunitense, riferisce una nota, andrà prima a Nairobi, dove parteciperà al Summit dell’Africa per il clima e incontrerà diversi leader stranieri, con cui discuterà la cooperazione con gli Usa per il contrasto al cambiamento climatico. L’inviato statunitense ribadirà il lavoro dell’amministrazione Biden a sostegno dello sviluppo dei Paesi emergenti, promuovendo la transizione energetica come catalizzatori di investimenti privati a favore dell’energia pulita. Kerry andrà poi a Bucarest per il summit dell’Iniziativa dei tre mari. L’evento sarà dedicato allo sviluppo di infrastrutture digitali, energetiche e di trasporto tra i Paesi europei che affacciano sul Mar Baltico, sul Mare Adriatico e sul Mar Nero. (Was)