Roma: a Tor Bella Monaca aumenteranno forze di polizia, stretta sulla criminalità e occupazioni (2)

- Una riunione "positiva e importante - ha sottolineato il sindaco di Roma -, segnata dall'unità delle istituzioni nel rafforzare l'impegno per il presidio di legalità e per dare una reazione forte di solidarietà a Don Coluccia. C'è la consapevolezza - ha aggiunto - che serve rafforzare l'impegno e la presenza di istituzioni per la legalità, oltre a dare una prospettiva di rilancio e rigenerazione del quadrante". Da quanto emerso nel corso dell'incontro, infatti, da maggio nel quartiere di Tor Bella Monaca sono state 9 le operazioni ad alto impatto portate a termine dalle forze dell'ordine, 13 gli arresti, 56 le denunce, e 30 gli immobili sgomberati. Si stima, inoltre, che il 40 per cento degli immobili nel territorio sia occupato abusivamente. Dal primo gennaio, inoltre, sono stati 200 gli arresti nel territorio del Municipio VI e circa 800 le persone nei confronti delle quali è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. (segue) (Rer)