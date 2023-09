Siria: Consiglio militare Deir ez-Zor impone coprifuoco di 48 ore per proteggere civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio militare di Deir ez-Zor e le forze di sicurezza hanno imposto un coprifuoco di 48 ore, a partire dalle ore 5 del mattino di domani, 2 settembre, a Deir ez-Zor, nel nord della Siria, a causa degli scontri in corso nell'area. Lo ha reso noto l'Amministrazione curda autonoma della Siria del nord-est, anche chiamata "Rojava", su Facebook, secondo cui il coprifuoco è stato imposto per "proteggere la vita e le proprietà dei civili" dai gruppi armati. Dallo scorso 27 agosto, sono esplosi violenti scontri tra le Forze democratiche siriane, a maggioranza curda, e alcune tribù arabe rappresentate nel Consiglio militare di Deir ez-Zor, dopo l’arresto del comandante Ahmad al Khabil, noto anche come Abu Khawla, e di altri quattro dei suoi membri ad Al Hasakah, nel territorio della Rojava. (Res)