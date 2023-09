© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, aprirá una procedura di impeachment nei confronti del presidente Joe Biden solo dopo un voto in aula. Parlando a “Breitbart News”, McCarthy ha detto che un impeachment “è una questione seria, da non sfruttare per motivazioni politiche: un voto è necessario e lo meritano i cittadini”. (Was)