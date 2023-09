Sociale: lo sport che premia l'impresa, un successo la prima edizione degli "Ipia Award Aldo Giordani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando sport e solidarietà si fondono, il risultato non può che essere qualcosa di speciale. Lo è stata, senza dubbio, la serata dello scorso 25 agosto alla Capannina di Forte dei Marmi dove, tra piacevoli incontri, brindisi e buon cibo, si è tenuta la prima edizione degli Ipia Award – Aldo Giordani, gli oscar dell'imprenditoria nella pallacanestro, ideati e consegnati da Liba Italia, l'associazione delle leggende della palla a spicchi che ha realizzato l'iniziativa grazie al sostegno di Banche Generali, Acqua San Bernardo, Verga Vini dal 1895, Castelvecchio, Fratelli Beretta e Carpegna. La Capannina ha visto sfilare numerose stelle e personalità che hanno contribuito e contribuiscono tutt'ora a fare la storia della pallacanestro nostrana. Ne sono un esempio i primi premiati, accolti dall'applauso dei presenti alla serata, condotta dal caporedattore dei servizi sportivi de La Provincia di Como Edoardo Ceriani e da Ilaria Capponi. Per la categoria "Imprenditori storici della pallacanestro italiana", sono stati chiamati sul palco Guido Borghi, storico presidente di Varese, vincitore di tre Scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Coppa delle Coppe, Gianmario Gabetti, che ha portato Milano al vertice in Italia e in Europa, facendo arrivare nel capoluogo lombardo campioni del calibro di Bob McAdoo, e Roberto Snaidero, il cui cognome viene automaticamente associato al basket udinese. Per la categoria "Imprenditori attuali della pallacanestro italiana" sono state premiate tre personalità che stanno scrivendo tutt'ora la storia del nostro basket: da Giorgio Armani e Massimo Zanetti, artefici dei successi di Olimpia Milano e Virtus Bologna, le due regine dell'A1 maschile e protagoniste in Eurolega, a Marcello Cestaro, che con la Famila Schio è invece uno degli esempi più belli e vincenti di imprenditoria legata al basket femminile. Tanto spazio anche ai giovani, con la premiazione di Ivan Riva, figlio del celebre Antonello e platin president di PM International, premiato nella categoria "Giovani imprenditori", dedicata agli under 40. Nuove generazioni protagoniste anche nella categoria successiva, ovvero quella degli "imprenditori che investono nei giovani". In questo caso, a essere premiato, è stato Massimo Capecchi, presidente di Pistoia Basket 2000. Decisivo l'impegno nel progetto Giorgio Tesi Junior, che sostiene lo sport giovanile pistoiese, prediligendo quelle realtà sportive che si sono distinte per gli eccellenti risultati ottenuti nelle ultime stagioni ma anche per l'impegno e la formazione dei giovani. Nella seconda parte della serata, poi, sono stati consegnati i riconoscimenti a Edoardo Alesse della Fondazione Santa Lucia Roma e ad Antonella Palmieri de La Molisana Magnolia Campobasso, rispettivamente per l'impegno nell'ambito dell'innovazione e della sostenibilità e in quello della salute e dell'alimentazione. Poi è stata la volta di Enrico Crespi, da 53 anni nella pallacanestro femminile italiana, ancora attivo nel Sanga Milano, neopromosso in A1, ha ricevuto il meritato riconoscimento nella categoria "imprenditore con la carriera più lunga". Toccante il gran finale, con il premio alla memoria per Alfredo Marson, scomparso l'anno scorso dopo una vita dedicata al basket in carrozzina e in particolare alla sua Briantea 84, che ha fondato e condotto al vertice della pallacanestro italiana e continentale. "La nostra organizzazione – dichiara Pierluigi Marzorati, leggenda del basket italiano e direttore di Liba – nasce dall'impegno di ex cestisti e sportivi che vogliono contribuire in futuro a scrivere pagine importanti nella storia del basket e oggi si dedicano a sviluppare progetti educativi e valoriali per le giovani generazioni, coinvolgendo il territorio, la scuola, le istituzioni, le grandi imprese e il mondo della comunicazione per realizzare qualcosa di importante e costruttivo, promuovendo e diffondendo la cultura e l'etica sportiva. Non a caso questo premio è dedicato alla memoria di Aldo Giordani, un caro amico e collega che ricordiamo con grande affetto. Oltre ad essere stato la voce di ben 5 olimpiadi, la sua professionalità, competenza, lungimiranza giornalistica e amore per questo sport, lo portarono nella sua seconda vita da cronista a guadagnarsi nella Domenica Sportiva un'ampia rubrica dedicata proprio alla pallacanestro, rompendo l'egemonia già allora straripante del calcio". Emozioni, storia e solidarietà, in una serata tutta dedicata alle popolazioni dell'Emilia Romagna a cui è stato destinato l'intero ricavato dell'iniziativa. Tra i media partner dell'IPIA Award "La Gazzetta dello Sport", "Rai Sport", "Sky", "Corriere dello Sport", "Tuttosport", "QS quotidiano sportivo" ed ancora "Class Cnbc", La Nazione e Il Tirreno. A patrocinare l'iniziativa il Coni, Comitato Paralimpico e la Federazione Italiana Pallacanestro.