Pil: Liris (Fd'I), sinistra parla a sproposito

- "La sinistra parla di Pil a sproposito perché forse dimentica i dati di quando erano loro a governare". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Guido Liris, capogruppo Fd'I in commissione Bilancio. "Tanto per rinfrescargli la memoria, faccio notare che i dati sull'occupazione, pur adesso in lieve calo dopo sette mesi di crescita, parlano di una crescita superiore di 362 mila unità rispetto a luglio 2022. Il Pil è inoltre dato in crescita nel 2023 dell'1,1 per cento, più di quello stimato per Francia e Germania. Insomma - conclude - sentirsi fare la morale da chi rema contro la crescita dell'Italia è veramente ridicolo, tenuto conto delle politiche assistenziali messe in campo dai governi precedenti che hanno creato i danni che sono sotto gli occhi di tutti".(Rin)