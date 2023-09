FI: Scalfarotto, Iv non entrerebbe mai in partito il cui presunto leader si chiama Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei rassicurare Antonio Tajani. Non entreremmo mai in un partito il cui leader - o presunto tale - si chiama Tajani". Lo scrive su X il senatore di Italia viva, Ivan Scalfarotto, replicando all'attuale segretario nazionale di Forza Italia che in un'intervista a "La Piazza", la kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica, ha detto: "Non farei mai entrare dentro Forza Italia uno come Renzi che ha distrutto anche il Terzo polo". (Rin)