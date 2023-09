Usa: Biden, oggi abbiamo l’economia più forte al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti oggi hanno l’economia più forte al mondo. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. Commentando la creazione di 187 mila nuovi impieghi nel mese di agosto, Biden ha affermato che la sua strategia economica “sta funzionando: dal mio insediamento abbiamo creato più di 13 milioni di nuovi posti di lavoro, ed è più di quanto qualsiasi altro presidente abbia fatto in un mandato intero”. Gli ultimi anni, ha aggiunto, sono stati “molto difficili: la pandemia ha causato la più grande crisi economica dalla Grande depressione”. Tuttavia, ha continuato, il “popolo americano non si è mai arreso, e oggi abbiamo l’economia più forte al mondo”. Durante il suo discorso, il presidente ha fatto anche riferimento all’industria automobilistica, affermando che “ha sempre rappresentato un buon percorso per i lavoratori, con impieghi ben pagati: non permetterò che le cose cambino, se riuscirò ad impedirlo”. Proprio in questi giorni, il sindacato United Auto Workers è impegnato in una accesa trattativa con i colossi Ford, General Motors e Stellantis. Ieri, il presidente del sindacato, Shawn Fain, ha annunciato di aver presentato una lamentela contro le ultime due società, accusandole di non aver dato riscontro alle richieste effettuate durante la trattativa e di non aver negoziato in buona fede. (Was)