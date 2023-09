© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scritte contro la Cgil e il suo segretario Maurizio Landini Landini, sono comparse oggi davanti la sede della Cgil in via Irpinia, in zona Prenestino. "L'Ufficio Decoro di Roma Capitale - si legge in una nota di Roma Capitale - si è immediatamente attivato per rimuovere le scritte apparse sulla saracinesca del Patronato Cgil Prenestino Labicano di via Irpinia 70". (Com)