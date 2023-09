Difesa: il capo di Stato maggiore in Sicilia visita alcuni reparti delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il giro di visite istituzionali che il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha effettuato presso alcuni reparti delle Forze armate di stanza in Sicilia. Lo ha riferito un comunicato del ministero della Difesa. Il capo di Stato maggiore della Difesa mercoledì 30 agosto è atterrato a Trapani dove, accolto dal comandante colonnello Daniele Donati, ha avuto modo di visitare il 37esimo Stormo dell’Aeronautica militare. Nel corso della visita il capo di Stato maggiore della Difesa ha avuto modo di apprezzare le attività legate alla difesa aerea, i contributi alle missioni internazionali di pace e a quelle di Air Policing, nonché il sostegno fornito a favore della Protezione civile, e ha inoltre incontrato un’aliquota di personale in servizio presso lo Stormo. (segue) (Com)