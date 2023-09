Difesa: il capo di Stato maggiore in Sicilia visita alcuni reparti delle Forze armate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa ha infine concluso il suo giro visitando la caserma “Erminio Sommaruga” di Catania, sede del 62esimo reggimento fanteria “Sicilia” dell’Esercito. Accolto dal comandante della brigata “Aosta”, generale di brigata Maurizio Taffuri, e dal colonnello Paolo Divizia, comandante del 62esimo reggimento fanteria “Sicilia” di Catania, ha ricevuto un briefing informativo sulle capacità addestrative, logistiche e operative della brigata “Aosta” e sulle attività condotte e pianificate per il 62esimo Reggimento nel biennio 2023-2024. Successivamente, il capo di Stato maggiore ha incontrato il personale militare e civile della caserma “Sommaruga” al quale ha rivolto i suoi saluti e ha ringraziato gli uomini e le donne del 62esimo reggimento per il contributo a 360 gradi fornito alla Difesa, operando con professionalità, dedizione, entusiasmo di ineguagliabile livello, valenza e caratura. (Com)