Migranti: prossima settimana incontro Piantedosi-sindaci Anci

22 luglio 2021

- Si terrà la prossima settimana un incontro tra il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, e i sindaci dell'Anci per approfondire il dossier sull'immigrazione, alla luce del dibattito emerso nelle ultime settimane. E' quanto si è appreso a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è appena concluso in prefettura a Roma, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del sindaco Roberto Gualtieri. (Rer)