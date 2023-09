© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi fermo pensando all'uccisione di Giovanbattista Cutolo: "non si può morire ammazzati per una lite per un parcheggio. È una responsabilità collettiva capire come evitare che tragedie come questa avvengano”. Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo nel corso della Festa l'Unita di Carovigno, in provincia di Brindisi. (Rin)