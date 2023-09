Lavoro: De Priamo (Fd'I), garantire dignità con avvio supporto formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Con l'avvio della piattaforma Sistema inclusione sociale lavorativa e del Supporto formazione e lavoro per gli ex percettori del Reddito di cittadinanza, il governo Meloni esce dalla logica meramente assistenzialista portata avanti dai precedenti governi e rilancia l'idea del diritto alla dignità attraverso strumenti volti a favorire l'occupazione e l'inserimento nel mercato del lavoro". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Così come era stato annunciato in campagna elettorale, il governo continua a puntare sul sostegno economico a chi non è in grado di lavorare, ma per gli occupabili predispone gli strumenti necessari per offrire formazione e favorire l'incontro tra offerta e domanda lavorative", aggiunge.(Rin)