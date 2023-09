Usa: Meta valuta offerta di abbonamenti per evitare pubblicità su Facebook e Instagram nei Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Meta sta valutando la possibilità di offrire agli utenti delle piattaforme Facebook e Instagram nell’Unione europea la sottoscrizione ad un servizio a pagamento per evitare gli spot pubblicitari. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che tale decisione potrebbe essere presa per sopire le preoccupazioni delle autorità regolamentari dell’Unione sul rispetto della privacy da parte della compagnia. Gli utenti che sceglieranno di acquistare il nuovo pacchetto non vedranno spot pubblicitari mentre utilizzeranno le due piattaforme, offrendo una alternativa al servizio che invece include le pubblicità, basate sulla analisi e sulla profilazione dei dati personali degli utenti. Le fonti non hanno fornito dettagli relativi al costo che potrebbe avere la sottoscrizione, né se e quando tale misura potrebbe essere approvata. (Was)