Fd'I: 12 settembre Assemblea nazionale con relazione Meloni

- Si svolgerà martedì 12 settembre presso il centro convegni "Roma Eventi - piazza di Spagna" l'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia. All'ordine del giorno: "Relazione del Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni; prospettive, iniziative, eventi e impegni per la prossima stagione politica; congressi; adempimenti regolamentari e formali; varie ed eventuali". Lo comunica in una nota l'ufficio stampa di Fratelli d'Italia. (Com)