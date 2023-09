Usa-Yemen: firmato accordo sui beni culturali con sovvenzioni da 550 mila dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e lo Yemen hanno stipulato un accordo a lungo termine per preservare il patrimonio culturale yemenita attraverso le sovvenzioni del Fondo degli ambasciatori statunitensi per la conservazione culturale a partner Ong, per un totale di oltre 550.000 dollari, che vanno dal restauro di edifici storici alla conservazione di antichi manoscritti. Lo ha reso noto l'ufficio del portavoce del dipartimento di Stato Usa in un comunicato stampa, secondo cui l'accordo è stato firmato mercoledì scorso, 30 agosto, dall'assistente del segretario di Stato per gli Affari educativi e culturali statunitense, Lee Satterfield, e dall'ambasciatore dello Yemen negli Stati Uniti, Mohammed al Hadhrami, accompagnati dall'inviato speciale del dipartimento per lo Yemen, Tim Lenderking. L'accordo rinnova ed estende le protezioni per i beni culturali yemeniti messe in atto nel 2020. (segue) (Res)