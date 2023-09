Usa-Yemen: firmato accordo sui beni culturali con sovvenzioni da 550 mila dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Stati Uniti hanno mantenuto un impegno costante nel proteggere e preservare il patrimonio culturale in tutto il mondo e nel limitare il traffico di beni culturali, spesso utilizzato per finanziare reti terroristiche e criminali", ha riferito il dipartimento di Stato. L'accordo Usa-Yemen sui beni culturali è stato negoziato dal dipartimento di Stato nell'ambito della legge statunitense che attua la convenzione Unesco del 1970 sui mezzi per proibire e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illecito di beni culturali. Con questo accordo, lo Yemen si aggiunge ai 25 accordi bilaterali statunitensi esistenti in materia di proprietà culturale. (Res)