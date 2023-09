Roma: Gualtieri, a Tor Bella Monaca aumenteranno forze di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Nei prossimi mesi sarà disposto un incremento delle forze di polizia nel quartiere di Tor Bella Monaca, teatro martedì scorso dell'attentato a don Coluccia. Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi "si è impegnato a rafforzare la presenza delle forze di sicurezza a Tor Bella Monaca e a dare un segnale forte di determinazione dopo l'episodio gravissimo (dell'agguato a Don Coluccia ndr) e di impegno per la rinascita del quartiere". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è concluso da poco in Prefettura a Roma, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Una riunione "positiva e importante, segnata dall'unità delle istituzioni nel rafforzare l'impegno per il presidio di legalità e per dare una reazione forte di solidarietà a Don Coluccia", ha spiegato. "C'è la consapevolezza che serve rafforzare l'impegno e la presenza di istituzioni per la legalità, oltre a dare una prospettiva di rilancio e rigenerazione del quadrante", ha proseguito.(Rer)