Rugby: Trancassini (Fd'I), Azzurri simbolo di unità nazionale

- “Oggi ho partecipato alla conferenza di presentazione della Nazionale italiana di rugby, in partenza per i Mondiali in Francia. L’Italia si prepara ad affrontare una sfida emozionante che seguiremo e tiferemo con passione ed orgoglio. I nostri Azzurri sono un simbolo di unità nazionale e il rugby è uno straordinario veicolo per trasmettere ai giovani valori sani e positivi come il gioco di squadra, la solidarietà, la lealtà, il rispetto delle regole e dell’avversario. Durante la conferenza il ministro Abodi e il ministro Lollobrigida, a nome del governo, hanno consegnato al capitano della Nazionale la bandiera italiana in segno di identità di valori, fratellanza e rispetto. Viva la Nazionale di rugby, viva lo sport, viva l’Italia!”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini. (Com)