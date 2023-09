Abruzzo: Zanella-De Cristofaro (Avs) su orsa uccisa, presenteremo pdl a difesa specie protette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alleanza Verdi e Sinistra presenterà una proposta di legge per inasprire le pene per chi commette atti di violenza contro specie protette. Lo hanno dichiarato Luana Zanella e Peppe De Cristofaro, capigruppo alla Camera e al Senato di Alleanza Verdi e Sinistra. “Oggi, in risposta all'atroce atto criminale che ha portato all'abbattimento dell'orsa Amarena in Abruzzo – hanno spiegato –, Alleanza Verdi e Sinistra prende una posizione decisa per difendere la fauna selvatica e la conservazione delle specie protette. Per tanto annunciamo con fermezza l'intenzione di presentare una proposta di legge volta a inasprire significativamente le pene per chi commette atti di violenza contro specie protette”. “Questa iniziativa legislativa – hanno proseguito – mira a garantire una giustizia più severa e a dissuadere futuri atti di barbarie contro la fauna selvatica italiana”. “L'uccisione di Amarena è stato il tragico risultato di una campagna d'odio contro gli animali, un atto che ha causato una perdita irreparabile per la biodiversità italiana. Avs si impegna a lavorare con determinazione per portare questa proposta di legge in Parlamento per garantire che giustizia sia fatta per Amarena e per tutte le specie protette che rischiano di subire atti simili di crudeltà", hanno concluso. (Rin)