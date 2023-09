Roma: omicidio Tor Cervara, il decesso dopo il rinvenimento, inutili tentativi per salvarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo straniero, morto a Tor Cervara dopo esser stato raggiunto da più colpi di pistola, è stato sparato in pieno giorno. Da quanto si apprende, infatti, al momento dell'allarme l'uomo era ancora in vita all'interno del carrello della spesa rinvenuto in via Raffaele Costi. Lo straniero è morto successivamente in ambulanza. Per l'uomo, raggiunto da più colpi di arma da fuoco, nonostante sia stato soccorso dal personale del 118, non c'è stato nulla da fare. (Rer)