Ue-Romania: von der Leyen incontra Ciolacu, sostegno su adesione a Schengen

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha incontrato a Bruxelles il primo ministro romeno Marcel Ciolacu. "Buon incontro con il primo ministro Marcel Ciolacu. L'ho ringraziato per la solidarietà della Romania con l'Ucraina e la Moldova e per il suo importante ruolo per uscire il grano dall'Ucraina attraverso le nostre corsie di solidarietà. Continuiamo a lavorare in modo costruttivo sulle riforme nell'ambito del Fondo di ripresa. Ho anche ribadito il mio forte sostegno all'adesione della Romania all'area Schengen", si legge nel messaggio di von der Leyen su X (ex Twitter). (Beb)