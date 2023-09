Abruzzo: Rizzetto (Fd’I), turbato per uccisione orsa, punire chi ha compiuto gesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, si è detto "molto turbato per l'uccisione con arma da fuoco dell'Orsa Amarena ieri notte in Abruzzo”. “Ho provato dolore nel vedere la foto dell'animale a terra ormai esanime. L'orsa, così come i suoi cuccioli, andavano protetti e doveva essere fatto il possibile affinché potessero vivere in libertà senza nessun pericolo. Chi ha compiuto questo gesto efferato – ha proseguito – deve essere punito in maniera adeguata”. “Come riferito dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – ha aggiunto –, l'orsa Amarena non aveva mai creato problemi all'uomo, anzi era del tutto pacifica”. “Auspico che non si verifichi mai più un simile evento. La fauna presente sul nostro territorio va salvaguardata, non possiamo più assistere a barbare uccisioni", ha concluso Rizzetto. (Rin)