Napoli: stasera all’Arena di Verona omaggio al musicista ucciso

- Questa sera, prima della recita di Tosca, a Verona, la Fondazione Arena, attraverso i corni della sua orchestra, tributerà un omaggio musicale a Giovanbattista Cutolo, musicista di 24 anni ucciso a Napoli. Lo riferisce il ministero della Cultura in una nota, nella quale si legge che Fondazione Arena si unisce al cordoglio della famiglia e ricorda in questo modo un giovane cornista che ha dedicato la sua vita alla musica e all’arte, esempio per tanti ragazzi. (Com)