Governo: Magi, privilegi intatti, tassisti e balneari unici contenti di esecutivo Meloni

- "I dati sul Pil al ribasso, la disoccupazione che aumenta, il caro benzina, gli sbarchi che raddoppiano, il caos nell’accoglienza, i fondi del Pnrr sfumati, l’irrilevanza in Europa. In pratica, gli unici contenti di questo governo sono tassisti e balneari, i cui privilegi restano intatti". Lo scrive su X il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi. "Tutti gli altri italiani - prosegue - soffrono l’improvvisazione dei patrioti, che invece di governare il Paese continuano a lanciare inefficaci slogan securitati o vecchi cavalli di battaglia del passato, come la castrazione chimica. Mentre l’Italia va male, Meloni continua a suonare la sua propaganda". (Rin)