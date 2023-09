Siria: media, confine con Turchia aperto per far combattere tribù arabe a Deir ez Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito nazionale siriano, gruppo siriano di opposizione sostenuto dalla Turchia, ha aperto un valico al confine turco-siriano nei pressi della città di Jarabulus, nel governatorato di Aleppo, per consentire ai "combattenti ribelli" di unirsi alle tribù arabe che combattono contro le Forze democratiche siriane (Fds), a maggioranza curda, a Deir ez-Zor. Lo ha riferito al quotidiano panarabo edito a Londra "The New Arab" una fonte vicina all'Esercito nazionale, secondo cui il valico è stato aperto per evitare le accuse di "impedire ai clan arabi di sostenere le tribù di Deir ez-Zor contro le Fds". (segue) (Lib)