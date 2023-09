Siria: media, confine con Turchia aperto per far combattere tribù arabe a Deir ez Zor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso 27 agosto, sono esplosi violenti scontri tra le Fds e alcune tribù arabe rappresentate nel Consiglio militare di Deir ez Zor, dopo l’arresto del comandante Ahmad al Khabil, noto anche come Abu Khawla, e di altri quattro dei suoi membri ad Al Hasakah, nel territorio dell’Amministrazione autonoma del nord-est (Rojava). Le Fds hanno accusato oggi il governo del presidente siriano, Bashar al Assad, di tentare di provocare una guerra civile tra arabi e curdi nel governatorato di Deir ez-Zor. Ieri, le Fds hanno annunciato in un comunicato stampa di aver adottato “misure supplementari per individuare i gruppi armati infiltrati nei villaggi della campagna orientale di Deir ez-Zor, dalla riva occidentale dell’Eufrate” e di portare avanti la loro “operazione di sicurezza” nel governatorato, “in base alle richieste della popolazione e dei notabili della regione”. Vale la pena ricordare che le Fds e il Consiglio militare di Deir ez-Zor sono entrambi sostenuti dagli Stati Uniti, nel quadro dei tentativi di debellare le cellule residue dell'organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is). (segue) (Lib)