Siria: media, confine con Turchia aperto per far combattere tribù arabe a Deir ez Zor (3)

- Il portavoce del Pentagono, il generale Patrick Ryder, ha esortato entrambe le formazioni a porre immediatamente fine agli scontri armati, definendoli una "distrazione" dall'impegno contro l'Is. Similmente, la coalizione internazionale Inherent Resolve contro lo Stato islamico, costituita nel 2014, in un comunicato stampa diffuso attraverso la piattaforma X (in precedenza nota come Twitter), ha dichiarato di “seguire da vicino gli eventi nel nord-est della Siria”, ribadendo il proprio sostegno alle Fds e a tutte le altre formazioni impegnate contro l’Is. Intanto, ieri, cinque persone sono morte negli scontri armati scoppiati tra gli abitanti della città di Zakia, nella campagna di Damasco, e le milizie locali legate alla Quarta divisione delle Forze armate siriane, guidata da Maher al Assad, fratello del presidente Bashar. Le violenze erano iniziate dopo l’uccisione di un giovane ricercato dai servizi di sicurezza siriani. Secondo il quotidiano siriano di opposizione “Al Modon”, gruppi armati costituiti dagli abitanti di Zakia avrebbero preso il controllo della città, espellendo le milizie affiliate alla Quarta divisione. (Lib)