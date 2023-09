Roma: omicidio Tor Cervara, un testimone "piccoli furti in zona, anche per pochi spiccioli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via Raffaele Costi a Tor Cervara, dove questa mattina è stato trovato un uomo all'interno di un carrello, poi deceduto a causa dei colpi d'arma da fuoco, secondo i lavoratori della zona è un'area tranquilla ma spesso si verificano piccoli furti, probabilmente a causa di persone disperate che cercano denaro per acquistare la droga. "Lavoro come autista, qui vicino c'è un campo rom e nel palazzo abbandonato ci sono persone che dormono dentro uno stabile. Io vengo qui, lascio l'auto e vado a lavorare, ma non è mai successo niente di eccezionale. C'è un grande via vai sull'autobus. Di giorno è più o meno una zona tranquilla. Ogni tanto sparisce qualche macchina, ma nulla di eclatante. Anche di notte non abbiamo mai sentito nulla di preoccupante. Ogni tanto si trovano le auto aperte, ma si limitano a prendere gli spiccioli", racconta un autista che lavora nella zona. (Rer)