Viterbo: hashish e “droga degli zombie” nel centro dello spaccio, un arresto e due denunce

- Un cittadino straniero arrestato e altri due giovani denunciati è il bilancio dei controlli antidroga effettuati dagli agenti della questura di Viterbo mercoledì scorso. Gli agenti sono risaliti ad un immobile, ubicato poco fuori le mura del centro cittadino, utilizzato quale centrale di spaccio e lavorazione di droga pura per il confezionamento e la successiva vendita al dettaglio. Dopo un prolungato appostamento, i poliziotti hanno operato un’approfondita perquisizione dell’appartamento di via Vicenza dove c’erano tre cittadini di nazionalità nigeriana uno di questi è stato sorpreso in possesso di alcune dosi di stupefacente già confezionato mentre stava uscendo di casa. (segue) (Rer)