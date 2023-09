Viterbo: hashish e “droga degli zombie” nel centro dello spaccio, un arresto e due denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la perquisizione sono stati poi sequestrati 74 grammi di hashish e oltre 78 grammi di fentanyl, oltre a sostanze da taglio, un bilancino di precisione e carta stagnola per il confezionamento delle singole dosi. A seguito di tale rinvenimento gli agenti hanno arrestato l’extracomunitario fermato con la droga e denunciato gli altri due inquilini dell’appartamento. Il fentanyl, detta “droga degli zombi”, è un oppiaceo sintetico con una potenza almeno 80 volte superiore a quello della morfina ed è utilizzato come anestetico e analgesico in medicina ed in veterinaria, ma spesso viene venduto come eroina sintetica o mescolato con eroina pura. (Rer)