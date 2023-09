Fisco: Lamparelli (Pd), governo azzeri Iva su beni primari come cibo e farmaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azzerare l'Iva sui beni di largo consumo quali generi alimentari, farmaci e trasporti, gas e luce per uso domestico e togliere completamente le accise sui carburanti. È la richiesta avanzata dal segretario del circolo Trasporto merci del Pd, Rocco Lamparelli. In una nota Lamparelli spiega: "In un contesto generale sempre più drammatico per tante famiglie e lavoratori serve un provvedimento urgente. Chiediamo al governo Meloni un immediato decreto anti-inflazione. Non ci dicano che non si può fare, perché invece si può. Anche la stessa Unione Europea permette ai Paesi membri di modificare le aliquote Iva giungendo anche ad azzerarle. Chiediamo l'Iva a zero per beni e servizi che già vedono applicata l'Ivaagevolata tra il 5 e il 10 per cento. Parliamo dei generi alimentari come pane, latte, pasta, frutta, dei medicinali, dell'acqua, degli apparecchi medici, dei giornali e del settore dei trasporti. Una riduzione dei costi di questi prodotti si tradurrebbe per le famiglie e lavoratori soprattutto a basso reddito in una spesa più leggera". (Com)