Italia-Francia: intesa Salvini-Beaune, traforo Monte Bianco non chiuderà, possibile slittamento lavori nel 2024

23 luglio 2021

- Finalmente uno spiraglio nella delicata questione del trasporto merci ai valichi di frontiera che rappresenta una minaccia importante per uno dei pilastri della nostra economia, il made in Italy. Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, interpellato da “Agenzia Nova” ha confermato che “Matteo Salvini e l’omologo francese Clément Beaune hanno raggiunto l’intesa affinché il tunnel del Monte Bianco non chiuda lunedì”. “I lavori andranno ri-calendarizzati indipendentemente dalla riapertura del traforo del Frejus - ha spiegato Rixi - con la probabilità che possano slittare a settembre 2024”. È un primo passo, ma ne serviranno molti altri. “La formalizzazione della decisione sulla chiusura o meno del Monte Bianco spetta alla Conferenza intergovernativa che si dovrebbe tenere lunedì - ha aggiunto il viceministro - Secondo quanto segnalato dai francesi, l’autostrada potrebbe riaprire entro la fine della prossima settimana mentre la linea ferroviaria non riaprirà prima di ottobre”. Se negli ultimi giorni la questione è tornata drammaticamente attuale a causa del rischio deperibilità di molte eccellenze del settore agroalimentare - bloccare ad agosto dei tir carichi di frutta, verdura, formaggi, prosciutti e quant’altro mette a dura prova la catena del freddo - il problema non è certo nuovo, come denunciato tra gli altri da Coldiretti, Confindustria e altre associazioni. Lo stesso ministro Salvini nei mesi scorsi aveva sottolineato la necessità “di superare l’imbuto austriaco del Brennero”, spiegando che la libera circolazione delle merci e delle persone deve valere per tutti i paesi dell’Unione europea. (segue) (Rin)