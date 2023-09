Italia-Francia: intesa Salvini-Beaune, traforo Monte Bianco non chiuderà, possibile slittamento lavori nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema ha degli effetti sul nostro sistema economico nel suo complesso. I dati di Sace, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Mef e specializzato nel sostegno all’export, sono infatti la chiave migliore per capire quanto sia critica la gestione del trasporto merci ai valichi di frontiera: entro la fine di quest’anno le esportazioni italiane dovrebbero crescere infatti del 6,8 per cento, superando i 660 miliardi di euro. Nel 2024 si prevede un ulteriore 4,6 per cento - per poi crescere in media annua del 3,8 per cento nei 2 anni successivi, entro il 2026. Del resto, dalle Alpi Marittime a quelle della Carnia, attraverso i sette maggiori varchi (Brennero, Tarvisio, Ventimiglia, Sempione, Fréjus, Monte Bianco e San Gottardo), ogni anno passano 170 milioni di tonnellate di merci che rappresentano circa il 60 per cento dell’import ed export tra italiano, di cui due terzi sono prodotti agroalimentari. Il fatto è che non si tratta di un’emergenza ma di un problema strutturale, considerata la nostra geografia e i cambiamenti a livello regolatorio che avvengono nei paesi transfrontalieri come l’Austria e la Svizzera, ad esempio, che penalizzano il trasporto su gomma delle merci nell’ambito degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. A questo si aggiungono i costi più alti che devono sostenere i nostri imprenditori; secondo Coldiretti che si basa sui dati del Centro studi Divulga, in Italia il costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante è pari a 1,12 euro al chilometro, più alto di nazioni come la Francia (1,08 euro al chilometro) e la Germania (1,04 euro al chilometro, ma addirittura doppio nei confronti dei sempre più importanti competitori dell’Europa dell’Est come la Lettonia, la Romania o la Polonia. (segue) (Rin)