Italia-Francia: intesa Salvini-Beaune, traforo Monte Bianco non chiuderà, possibile slittamento lavori nel 2024 (3)

- Per le nostre imprese è complessivamente un differenziale di costo superiore dell’11 per cento rispetto alla media dell’Unione europea. In altri termini, una strozzatura al trasporto e alla nostra economia. Il tema della riconversione del trasporto commerciale dalla gomma alla rotaia è molto presente. Nel rapporto “Infrastrutture strategiche e prioritarie”, nell’agosto del 2022 il servizio studi della Camera dei deputati scriveva che “L’analisi dei costi delle infrastrutture prioritarie per sistema infrastrutturale conferma la centralità delle ferrovie, che comprendono i progetti sulla rete ferroviaria nazionale che ricadono interamente nel territorio nazionale e nelle sezioni transfrontaliere dei valichi alpini del Frejus, tra Torino e Lione, e del Brennero, tra Fortezza e Innsbruck”. Si tratta del 46 per cento del costo complessivo delle infrastrutture prioritarie: circa 164 miliardi contro i 110 di strade e autostrade, i 52 dei sistemi urbani, i circa 13 per porti e interporti, per citare i capitoli di spesa più importanti. La possibilità di stop periodici e prolungati dei varchi per manutenzione, i lavori al Colle del Tenda e la fine nel 2028 del sostegno federale svizzero all’autostrada Novara - Friburgo rischiano di aumentare i colli di bottiglia. E visto che i soldi, anche grazie al Pnrr, ci sono sarebbe il caso di accelerare per accompagnare il sistema dei trasporti e il sistema produttivo nella transizione. (Rin)