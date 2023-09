Salario minimo: Riccardo Illy, condivido ma Italia è divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo “dal punto di vista del principio lo condivido, è in vigore nella maggioranza dei paesi europei. Ma in Italia, non esiste un’Italia, ne abbiamo tante”. Lo ha dichiarato l'imprenditore Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto, rispondendo ai giornalisti in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Se si introduce un reddito minimo che tenga conto delle differenze tra il Nord, il Centro e il Sud, addirittura tra Regioni che sono confinanti, allora può funzionare” ha sostenuto l’imprenditore, “altrimenti rischia addirittura di comportare dei danni e di essere troppo basso al Nord e troppo alto al Sud”. Quindi, ha spiegato Illy “non essere sufficiente al Nord e un incentivo al lavoro nero al Sud”.(Rem)