Usa: vice segretario Verma in Guatemala e in Colombia la prossima settimana

- Il vice segretario di Stato Usa per la gestione delle risorse, Richard Verma, si recherà in visita in Guatemala e in Colombia nelle giornate del 5-8 settembre. Il diplomatico statunitense, riferisce una nota, andrà prima in Guatemala, dove incontrerà il presidente eletto Bernardo Arevalo e alcuni funzionari di governo, oltre ai rappresentanti della società civile e delle organizzazioni umanitarie attive nel Paese. Verma andrà poi in Colombia insieme alla consigliera della Casa Biaca per la sicurezza interna, Elizabeth Sherwood-Randall. I due incontreranno i rappresentanti del governo e delle organizzazioni umanitarie per discutere la gestione dei flussi migratori nella regione, dedicando particolare attenzione all’area del Darien. (Was)