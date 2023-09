Roma: omicidio a Tor Cervara, uomo ucciso e abbandonato in un carrello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giallo sull'omicidio avvenuto in zona Tor Cervara a est di Roma. Un uomo è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco ed è stato ritrovato agonizzante in un carrello della spesa. Tutto ha avuto inizio in via Raffaele Costi, all'angolo con via Cesare Tallone. Erano circa le 13:30 quando una volante della polizia in transito ha notato l'uomo, ancora in vita, all'interno del carrello. Sul posto sono poi intervenuti gli operatori sanitari del 118 che però non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo, ferito gravemente all'addome. Il carrello, abbandonato tra i rifiuti sul ciglio della strada, si trovava tra via Raffaele Costi e via Cesare Tallone. All'interno del carrello una giacca azzurra e alcuni fazzoletti. Poco lontano, in fondo a via Cesare Tallone, un complesso di edifici abbandonati. Sul posto sè intervenuta anche la scientifica. (segue) (Rer)