Roma: omicidio a Tor Cervara, uomo ucciso e abbandonato in un carrello (2)

- Sono diversi gli elementi della vicenda da chiarire. Non si conosce ancora l'identità dell'uomo. Si sa solo che si trattava di un subsahariano e che viveva all'interno di uno stabile occupato abusivamente in via Cesare Tallone. Non si conosce il movente dell'omicidio, e non è neanche detto che il luogo del ritrovamento corrisponda a quello in cui l'uomo è stato aggredito. A quanto si apprende, infatti, la vittima potrebbe esser stata colpita all'interno dello stabile di via Tallone e successivamente trasportata in via Costi. Ma si tratta di ipotesi ancora al vaglio degli inquirenti. Quella di via Raffaele Costi è una zona di uffici, magazzini e depositi. Non si vedono molte persone, e le poche che transitano sono soprattutto lavoratori. Da alcune testimonianze risulta una zona piuttosto tranquilla, anche se si registrano spesso attività illecite, quali spaccio e prostituzione, soprattutto all'interno dello stabile, e alcuni episodi di piccoli furti, anche di pochi spiccioli, nelle vie limitrofe. (segue) (Rer)