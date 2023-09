Roma: omicidio a Tor Cervara, uomo ucciso e abbandonato in un carrello (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoro come autista in zona, qui vicino c'è un campo rom e nel palazzo abbandonato ci sono persone che dormono dentro uno stabile. Io vengo qui, lascio l'auto e vado a lavorare, ma non è mai successo niente di eccezionale. C'è un grande via vai sull'autobus. Di giorno è più o meno una zona tranquilla. Ogni tanto sparisce qualche macchina, ma nulla di eclatante. Anche di notte non abbiamo mai sentito nulla di preoccupante. Ogni tanto si trovano le auto aperte, ma si limitano a prendere gli spiccioli", ha raccontato un lavoratore della zona. (Rer)