I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Repubblica Centrafricana: il figlio del presidente Touadera prende a pugni operatrice sanitaria in Russia - Evariste Touadera, figlio del presidente della Repubblica Centrafricana Faustin-Archange Touadera, è stato ripreso in un video mentre colpisce violentemente un'operatrice sanitaria a Kislovodsk, cittadina della Russia meridionale dov'è stato mandato in rieducazione. Lo riferisce il sito di informazione "Lsi", che ha pubblicato il video presto diventato virale sui social. Secondo le informazioni del sito "Corbeau News", il figlio del presidente sarebbe in Russia da circa due settimane, accompagnato da una delegazione di psicologi e da un terapeuta. Lo scorso 28 agosto, Evariste avrebbe dovuto lasciare Kislovodsk per volare a Mosca, ma nelle ore che precedevano il volo il figlio del presidente avrebbe a più riprese tentato di "seminare" il personale che lo accompagnava. Ritrovato alla stazione, l'uomo avrebbe aggredito un'operatrice della delegazione sanitaria, che aveva cercato di dissuaderlo dalle sue intenzioni di fuga. Nonostante il violento diverbio, tuttavia, la vittima ha rifiutato di presentare denuncia. Evariste Touadera è quindi partito regolarmente per Mosca, dov'è stato affidato alle attenzioni del personale dell'ambasciata centrafricana. (Res)