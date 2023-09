I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: sciolto il gruppo parlamentare del partito del presidente, si acuisce la crisi istituzionale - Il parlamento del Guatemala ha sciolto il gruppo parlamentare del Movimento Semilla, il partito del presidente eletto, Bernardo Arevalo, rendendo ancora più acuta la crisi istituzionale nel Paese centroamericano. Si tratta dell'ultima conseguenza della battaglia legale portata avanti dalla procura anticorruzione, oggetto di critiche e allarmi dentro e fuori i confini nazionali, la sospensione della personalità giuridica del Movimento. La decisione rende "indipendenti" i sette deputati che siedono oggi al Congresso, tra cui lo stesso Arevalo, e i 23 che si insediano il 14 gennaio 2014, che avrebbero costituito il terso gruppo parlamentare per numero di iscritti. Semilla non sarà quindi rappresentata nella giunta dei capigruppo, che gestisce il calendario dei lavori dell'aula, in commissioni strategiche - come quelle che preparano il documento di bilancio -, o nelle delegazioni internazionali. Si tratta di un "ennesimo abuso", denunciano i vertici del Movimento segnalando che la decisione è stata presa non con voto dell'aula, ma dalla Giunta direttiva. Lo scioglimento del gruppo parlamentare, riferisce la stessa giunta, sarà valido almeno sino a quando non verrà presa una decisione definitiva sulla sospensione del Movimento. (segue) (Res)