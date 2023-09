© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: Commissione americana diritti umani condanna sospensione partito del presidente eletto - La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi della crisi istituzionale in corso in Guatemala. L'organismo con sede a Washington ha "respinto" la decisione di sospendere la personalità del Movimento Semilla, il partito del presidente eletto Bernardo Arevalo e "invitato lo Stato a rispettare il risultato delle elezioni generali, come la più alta espressione della sovranità popolare, in stretta osservanza della democrazia rappresentativa e dei diritti umani". Forte della sospensione della personalità giuridica, disposta per presunte irregolarità nelle procedure di affiliazione degli iscritti, il Parlamento ha disposto ieri lo scioglimento temporale del gruppo di Semilla, innalzando il tono della crisi istituzionale. Un insieme di decisioni, ricorda la Cidh, prese in contrasto con quanto disposto dalla Corte costituzionale e che "avrebbero come obiettivo impedire l'insediamento dei membri del partito eletto alla presidenza e ad altri incarichi pubblici". La Commissione ribadisce inoltre "l'obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza personale e proteggere i diritti alla vita e all'integrità personale del presidente e del vicepresidente eletti, nel rispetto delle misure precauzionali concesse il 24 agosto". (segue) (Res)