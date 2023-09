© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: pil secondo trimestre del 2023 cresce del 3,4 per cento su anno - Nel secondo trimestre del 2023, il prodotto interno lordo (pil) del Brasile è cresciuto del 3,4 per cento su anno e dello 0,9 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Si tratta dell'ottavo risultato trimestrale positivo consecutivo. Nel primo semestre la crescita accumulata è del 3,7 per cento. Complessivamente il valore del pil brasiliano a giugno 2023 è di 2.700 miliardi di real (500 miliardi di euro). La crescita su anno è principalmente legata alla performance del settore agroalimentare e allevamento, cresciuto del 17 per cento, anche se in calo dello 0,9 per cento sul primo trimestre. Bene anche il manifatturiero, con una crescita dell'1,5 per cento su anno e dello 0,9 per cento sul periodo gennaio-marzo. Quanto ai servizi, si registra una crescita annua del 2,3 per cento e un più debole 0,6 per cento sul trimestre. (segue) (Res)