I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro e la moglie convocano simpatizzanti a manifestazione a Brasilia, il 2 settembre - L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, e la moglie Michelle, hanno convocato per sabato 2 settembre a Brasilia una manifestazione di donne simpatizzanti del Partito liberale. "Vogliamo invitare voi tutte, donne di Brasilia e dintorni a partecipare con noi", ha detto Michelle in un messaggio video pubblicato sul proprio profilo Instagram. "Ho per voi una sorpresa", ha chiosato l'ex primera dama girando la telecamera in favore del marito. "Sarà motivo di grande soddisfazione potervi incontrare quel giorno. Baci a tutti!", ha detto Bolsonaro. L'evento, con ingresso gratuito, si terrà nella Sala Hipica, con inizio alle 10 (ora locale), le 17 in Italia. (segue) (Res)