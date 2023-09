I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: a Milano evento per illustrare le opportunità per le aziende italiane a Rio - In occasione della visita in Italia di rappresentanti governativi e istituzionali dello stato e del municipio di Rio de Janeiro, l'organizzazione Promos Italia, in collaborazione con la Federazione delle industrie di Rio de Janeiro (Firjan), Invest.Rio, e il consolato generale del Brasile a Milano, oltre che con il sostegno della società Promo Brasile Italia, organizzano l'evento Rio of Opportunities. L'iniziativa si svolgerà il 6 settembre 2023 presso il Palazzo del Giureconsulti. Il Paese sudamericano è tornato ad essere meta prioritaria per gli investimenti globali. Nel 2022, il Brasile é stato il terzo paese di destinazione degli investimenti esteri con aumento del 68 per cento di afflusso, secondo i dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Considerando questo scenario, l'evento "Rio of opportunities" anche attraverso panel di esperti, presenterà l'economia attuale di Rio de Janeiro e le prospettive future, con particolare attenzione alle prospettive di business, opportunità infrastrutturali, il comparto energia, logistica, investimenti nell'industria 4.0 e innovazione. (Res)