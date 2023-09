© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Kiev, dopo la nostra vittoria la Russia vorrà vendicarsi - Dopo la vittoria dell'Ucraina, la Russia vorrà vendicarsi. Lo ha sostenuto Kyrylo Budanov, a capo del Direttorato centrale di intelligence del ministero della Difesa ucraino. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina", Budanov ha spiegato che Kiev ha dieci anni di tempo per prepararsi, perché è il tempo che sarà necessario a Mosca per riprendersi militarmente dalla sconfitta. "Dieci anni è un periodo normale per ripensare a tutto questo e per preparare una vendetta", ha affermato Budanov.Kiu (segue) (Res)